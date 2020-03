Milan, Rangnick “caccia” Ibrahimovic? Il punto della situazione

Milan, testa a testa Rangnick-Ibrahimovic

MILANO – Come ampiamente anticipato nei giorni scorsi, l’addio al Milan di Boban e Maldini potrebbe comportare il contemporaneo saluto di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, lo svedese non rientrerebbe nei piani di Ralf Rangnick, il quale nutrirebbe più di un dubbio sulle capacità atletiche di Zlatan e sul fatto che sia un giocatore che in campo ama spesso fare di testa sua.

Zlatan, inoltre, sarebbe molto perplesso per la situazione che si è venuta a creare, e soprattutto difficilmente accetterebbe di trovarsi al Milan senza i dirigenti che sono stati fondamentali per il suo ritorno, nonostante Elliott e Gazidis siano convinti della bontà tecnica e caratteriale del suo investimento anche per la prossima stagione.