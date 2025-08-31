Milan, si insiste per Rabiot: la situazione

Milan, sprint per Rabiot: contatti continui con l’entourage, il Marsiglia chiede 15 milioni. Allegri lo vuole per rinforzare il centrocampo.

Il Milan sta andando all-in per Adrien Rabiot, precisa richiesta di Massimiliano Allegri per rinforzare il centrocampo. Mancano meno di 48 ore alla chiusura del mercato e i rossoneri non hanno molto tempo per definire l’operazione, ma ci stanno provando seriamente.

Trattativa in corso

I contatti con l’entourage del giocatore sono costanti e l’accordo non sembra lontano. L’ostacolo principale resta il Marsiglia, che chiede circa 15 milioni per liberare il francese: una cifra alta per un calciatore ormai fuori rosa dopo la lite con l’ex compagno di squadra Rowe e con un contratto in scadenza nel giugno 2026.

Quel che è certo è che il Milan farà di tutto per chiudere l’operazione e accontentare Allegri. Dopo un mercato estivo fatto soprattutto di cessioni, il tecnico spinge per un rinforzo chiave: Adrien Rabiot è considerato uno degli elementi ideali per completare la rosa.