Milan scatenato, Tare vuole il colpaccio: “Trattativa avanzata”

Il Milan prepara altre operazioni di calciomercato in vista delle ultimissime ore: Allegri aspetta rinforzi di spessore

Come vi avevamo anticipato, queste ultime saranno ore infuocate per il calciomercato del Milan. Allegri ha chiesto ulteriori rinforzi e – per ora – ha ottenuto Nkunku per l’attacco. Ma Tare sta lavorando anche su altri tavoli con l’intento di chiudere un altro paio di operazioni in entrata nelle ultime ore di mercato.

La volontà del Milan è infatti quella di aggiungere alla rosa a disposizione del mister un altro centrale difensivo importante e una mezzala di spessore. Entrambi colpi richiesti dallo stesso Allegri, che aspetta e spera. A tal proposito, attenzione alle ultime news che arrivano su un fronte che si sta facendo sempre più caldo.

Il Milan lavora al colpaccio di calciomercato: le ultime news

Per quanto riguarda il centrocampo, per Allegri non ci sono dubbi: il profilo perfetto è quello di Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia. Il francese, autentico pupillo di Max, è un nome molto caldo in ottica rossonera (anche se non l’unico). Il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, tramite il proprio profilo di X, ha commentato: “Rabiot: dialoghi diretti Milan-OM (e mamma-agente)“. Ma c’è di più.

Anche un altro esperto di mercato come Matteo Moretto – sul canale YouTube di Fabrizio Romano – ha confermato questo fronte caldo, raccontando: “La strada è tracciata, il Milan va all-in su Rabiot: lo vuole Allegri. C’è una trattativa avanzata tra il Milan e l’entourage del giocatore francese. In tarda nottata, il Marsiglia ha ricevuto i primi segnali da parte del club rossonero. Il Milan sta andando veramente forte su Rabiot“. L’obiettivo per il centrocampo rossonero è dunque chiarissimo. Ma, come detto, in ballo ci sarebbero anche altre possibili alternative.

Non solo Rabiot per il Milan: occhio a un’altra pista di mercato

Tare non perde di vista quelle che potrebbero essere le occasioni di calciomercato che potrebbero spuntare nelle ultime ore di questa sessione estiva. Una pista porta a Roma, dove Lorenzo Pellegrini pare essere sempre più fuori dal nuovo progetto tecnico di Gasperini. Giocatore italiano, di qualità ed esperienza, dalle caratteristiche in linea con quelle ricercate dal Milan e da Allegri, Pellegrini potrebbe veramente rappresentare un’opportunità di fine mercato interessante e a costi accessibili. Rabiot rimane di gran lunga la prima scelta, ma in caso di fumata nera occhio anche al centrocampista giallorosso in ottica Milan.