Milan, Rabiot e Musah hanno il futuro legato: il punto sulle trattative

Le prossime operazioni di mercato in casa Milan potrebbero voler dire una 'mini' rivoluzione nel reparto centrale del campo

La rivoluzione di fine calciomercato in casa Milan passa anche dai sacrifici. Per rinforzarsi servono uscite, e il nome in bilico è quello di Yunus Musah, finito nel mirino dell’Atalanta. Il club rossonero ha messo gli occhi su Adrien Rabiot, obiettivo dichiarato di Massimiliano Allegri, che spinge per ritrovare il centrocampista con cui aveva stretto un legame forte alla Juventus. Ma prima di aprire la porta al francese, serve fare spazio. Musah rappresenta il profilo più sacrificabile. Arrivato con aspettative, non ha mai trovato continuità né una collocazione tattica precisa. Velocità e dinamismo non sono bastati a convincere, e il Milan valuta seriamente di cederlo. L’Atalanta segue con interesse e sembra pronta a presentare un’offerta. Juric intravede in lui il potenziale per plasmare un centrocampista utile ai suoi schemi aggressivi e verticali.

Gli sviluppi

Per il giocatore, Bergamo potrebbe diventare la piazza giusta per rilanciarsi. La trattativa non è ancora in fase avanzata, ma la sensazione è che i prossimi giorni possano essere decisivi. Il Milan, da parte sua, non vuole svendere ma è consapevole che una cessione alleggerirebbe il reparto e darebbe ossigeno. Tutto ruota attorno a Rabiot. Se l’operazione con il Marsiglia andrà in porto, la partenza di Musah diventerà quasi inevitabile. Una scelta tecnica e di equilibrio, che segnerà il futuro del centrocampo rossonero.