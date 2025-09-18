Milan, il punto sui rinnovi di contratto

Milan, aggiornamento sullaquestione rinnovi: Maignan ancora in stand-by; Pulisic e Saelemaekers verso il prolungamento fino al 2029

In casa Milan, oltre al campo, in questo periodo si guarda anche al futuro. Le situazioni di rinnovo contrattuale sono questioni fondamentali, soprattutto per un grande club, che non può permettersi di perdere i migliori giocatori a parametro zero.

La situazione di Maignan

Difficile la situazione legata a Mike Maignan, in scadenza nel 2026: dopo l’accordo sfumato ad inizio 2025, attualmente è tutto fermo. L’attuale capitano rossonero, nonostante un leggero infortunio, è un punto fermo della squadra ma potrebbe non esserlo a lungo. Lo scenario di una sua partenza a parametro zero è in questo momento l’opzione più probabile, anche se nelle prossime settimane potrebbero aprirsi nuovi dialoghi tra le parti.

Rinnovi in corso per Pulisic e Saelemaekers

Per due giocatori chiave come Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers, in scadenza nel 2027, la società si è già mossa. I contatti con l’entourage dei giocatori procedono spediti verso il prolungamento dei contratti con adeguamenti economici.

Per Saelemaekers dovrebbe essere previsto un raddoppio dello stipendio, da 1,5 a 3 milioni di euro, con un accordo fino a giugno 2029.

Per Pulisic invece, l’idea sarebbe quella di aumentare l’ingaggio dai 4 milioni attuali a 5 milioni netti più bonus, legando lo statunitense al Milan fino al 2029. Nuovi contatti sono previsti a breve per cercare di finalizzare gli accordi.