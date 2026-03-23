Milan, Pulisic torna all’assist: le parole di Brocchi

Assistenza per Rabiot nella gara contro il Torino condita da una buona prestazione. Pulisic sembra pronto a tornare in auge dopo la sosta

Christian Pulisic, dopo un inizio di stagione eccezionale, sta attraversando un periodo preoccupante di astinenza dal gol: nel 2026 il numero 11 del Milan non ha ancora realizzato reti. Contro il Torino ha mostrato segnali di ripresa, offrendo un bel passaggio per Rabiot nella seconda frazione. L’ex giocatore del Milan Cristian Brocchi, ospite negli studi di DAZN, commenta così la situazione dello statunitense.

“Forse ha iniziato la stagione così forte che, quando ha inevitabilmente subito una flessione, è parso strano. È raro trovare atleti che partono bene a agosto e rimangono al massimo della forma fisica e mentale fino a maggio. Tutti sperimentano un calo. Se in quel periodo di flessione riesci a segnare, può passare inosservato, ma se hai una situazione come quella di Pulisic adesso, allora l’attenzione è su di te. Credo che l’applauso di San Siro sia per un giocatore che ha contribuito tanto al Milan. I tifosi non dimenticano il passato, anche se stai attraversando un momento difficile, non possono ignorare tutto ciò che di positivo hai fatto per la tua squadra. ”

Con l’assist per Rabiot, ci sono buone sensazioni sul ritorno imperante di Pulisic. L’americano deve tornare al goal che manca da Dicembre ma la strada sembra ancora in salita. Si muove molto in campo e crea tanto ma ciò non basta per ritrovare la rete personale. Viene sostituito tra i primi e questo deriva dalla sua condizione fisica forse non ancora al 100%. Resta il fatto che qualcosa si sta muovendo attorno a Pulisic e questo fa ben sperare. Il Milan deve arrivare in Champions League e servono i goal di Christian per celebrare tale traguardo.