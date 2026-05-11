Nella disfatta di ieri sera contro l’Atalanta, oltre all’assenza pesante già nota di Luka Modric, c’è stata anche quella dell’ultimo momento di Christian Pulisic. L’americano sarebbe dovuto partire addirittura titolare al fianco di Santi Gimenez nella sfida di San Siro, ma qualche ora prima del calcio d’inizio è arrivato il forfait e al suo posto è sceso in campo Leao.

Poi sappiamo tutti com’è andata. Non è detto che la presenza di Pulisic avrebbe evitato quello che è successo, soprattutto considerando il rendimento non brillantissimo dell’americano nell’ultimo periodo. Tuttavia, vista anche l’assenza di Leao per squalifica nella prossima gara, l’eventuale recupero di Pulisic per le prossime due gare sarebbe provvidenziale per Allegri. In un momento così complicato il mister non può fare altro che affidarsi ai giocatori di maggiore qualità, quelli in grado di accendersi in qualsiasi momento ed inventarsi qualcosa anche con le giocate individuali.

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Il punto sulle condizioni di Pulisic

in particolare aveva accusato un piccolo fastidio muscolare nella zona del gluteo durante la rifinitura di domenica mattina. Oggi il giocatore si è sottoposto agli esami strumentali, che non hanno evidenziato la presenza di lesioni. Una buona notizia dunque: il recupero per la sfida di Marassi contro ilè possibile e già da domani il giocatore inizierà a lavorare a Milanello in maniera personalizzata per rientrare il prima possibile.Vedremo se riuscirà a riaggregarsi al resto del gruppo entro venerdì: se così sarà, possiamo considerarlo un probabile titolare per la prima di queste due finali che attendono ilnella corsa alla qualificazione in