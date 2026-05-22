Orazio Accomando ha commentato il mercato del Milan, sia in entrata che in uscita, durante un episodio di Sportmediaset

Asse Allegri-Ibrahimovic secondo Andrea Ramazzotti

"Goretzka è un affare su cui il Milan sta lavorando da due mesi; è un calciatore che potrebbe arrivare a costo zero e che per di più è stato chiamato dalla Germania per il Mondiale. L'offerta dei rossoneri è di 5,5 milioni di euro all'anno, con possibilità di bonus. È importante stabilire se si raggiungerà un accordo per il bonus alla firma, ma la trattativa è ben avviata per rinforzare il centrocampo, indipendentemente da cosa accadrà con Modric. Se Allegri resta, diventerebbe difficile prevedere se Leao e Pulisic rimarranno. Il Milan è pronto a discutere, specialmente per Pulisic, più che per Leao, dato che l'americano ha rifiutato la prima proposta di rinnovo".giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Napoli Centrale riguardo al legame tratecnico del Milan, e: "Il Milan si avvicina alla fine della stagione, che è stata piuttosto complessa, e ora si stanno pianificando le mosse future. Allegri cerca rassicurazioni riguardo agli acquisti e alla competitività della squadra. Ha accettato una campagna acquisti diversa da quella prevista. Quest'anno, con il passaggio in Champions, il mercato sarà differente. Il Milan deve affrontare entrambe le sfide".

Possono rimanere Ibrahimovic e Allegri nei loro attuali ruoli?

"Mi sembra difficile che possano rimanere nei loro attuali ruoli senza una riconciliazione e senza una figura di mediazione. Allegri desidera certezze sia sul piano tecnico che gestionale. Ibrahimovic è partner di Red Bird, il fondo che controlla il Milan. Pertanto, penso che ci sia bisogno di chiarire qualche aspetto sotto questo punto di vista. "

Quali possibilità ci sono che Allegri arrivi al Napoli?

"Se Allegri raggiunge la Champions, si attiverà un rinnovo che lo porterà a restare al Milan fino al 2028, con un aumento di stipendio. Per andarsene, deve trovare un modo per liberarsi senza costare nulla al Milan. Credo che abbia intrapreso un percorso qui e penso che desideri proseguirlo. Cardinale ha già espresso la sua volontà: intende continuare con Allegri. "