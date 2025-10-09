Milan: Pulisic eletto dalla Lega Serie A MVP del mese di settembre

La Lega Serie A ha premiato Christian Pulisic con il titolo di MVP del mese di settembre, grazie alle 7 partite giocate e i 6 gol realizzati

Christian Pulisic è stato eletto dalla Lega Serie A come miglior giocatore del mese di settembre. Premio guadagnato grazie alle 7 partite giocate tra campionato e coppa italia, condite con 6 gol e 2 assist all’attivo. I suoi numeri e le sue prestazioni lo hanno fatto diventare fin da subito trascinatore e giocatore imprescindibile per il Milan di Massimiliano Allegri.