News Milan / Delirio a fine partita: “Donnarumma, ecco cosa è successo”

Il Diavolo torna a dominare nell'inferno di San Siro e nel suo habitat naturale, la Champions League . Un grande Milan batte il PSG e rilancia le proprie ambizioni europee in un'ambiente arroventato e bollente, che ha riservato a Gigio Donnarumma in particolare un'accoglienza abbastanza particolare.

Rafael Leao e Giroud infilano per due volte l'ex portiere rossonero, regalando un'importantissima vittoria al Milan. Ma la serataccia di Donnarumma ha raggiunto il suo apice con il lancio delle banconote da parte dei tifosi milanisti. Tifosi che, anche a fine partita, hanno continuato a bersagliare il portiere, ricordandogli il risultato finale e ribadendo i pungenti sfottò a lui dedicati. Sui social è delirio totale. E allora, godiamoci una carrellata dei tweet e dei commenti più divertenti e irriverenti dei tifosi milanisti al termine della partita nei confronti di Donnarumma. Iniziamo subito con il primo e scorriamoli via via tutti, uno dopo l'altro: buona visione! <<<