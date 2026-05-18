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Dopo il ritorno alla vittoria nella sfida di ieri contro il Genoa è tornato almeno un po’ di sereno in casa Milan. Il momento resta delicato, con una partita ancora da non sbagliare. La prossima gara sarà domenica sera contro il Cagliari alle 20.45, in contemporanea con tutte le altre sfide decisive per la lotta Champions. Con una vittoria i rossoneri sarebbero certi della qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo ora il programma settimanale del Milan in vista dell’ultima giornata di campionato.

Nella giornata di oggi la squadra ha usufruito di un giorno di riposo concesso da mister Massimiliano Allegri dopo la vittoria. Il ritiro ha svolto il suo compito ed è perciò terminato, mentre gli allenamenti riprenderanno regolarmente con una seduta domani pomeriggio.

In vista della prossima gara Allegri potrà contare praticamente su tutto il gruppo, grazie anche al ritorno dei tre squalificati assenti ieri: Saelemaekers, Estupinan e Rafael Leao. Chissà se uno di loro riuscirà a ritagliarsi subito un posto da titolare, visto che le cose hanno comunque funzionato abbastanza bene anche senza di loro.

Ecco come può cambiare lo scacchiere di Allegri

Sulla fascia destra il giovaneha sostituito egregiamente, trovando anche un gol pesantissimo. Ci aspettiamo quindi chepossa valutare seriamente di rilanciarlo dal primo minuto. Sulla sinistra invecenon sta vivendo il suo momento migliore, perciò resta aperto il ballottaggio con Estupinan, anche se l’italiano sembra ancora leggermente favorito. Anche perché da quella parte ci sarà un duello impegnativo con un altro giovane prospetto italiano del, ovvero

Passando a Leao, qui si parla del ritorno di un big, ma sembra difficile che Allegri possa decidere di lasciare fuori Nkunku, ultimamente molto in forma. A rischiare il posto potrebbe essere piuttosto Gimenez, con Leao eventualmente adattato da prima punta. Anche se forse un riferimento centrale più classico come lo stesso Gimenez o Fullkrug potrebbe essere preferibile in questo momento. Visto anche che il Leao degli ultimi tempi non è proprio imprescindibile.

Poi c’è la questione Modric. Ieri è andato in panchina dopo un recupero lampo e appena un allenamento svolto con la squadra. In caso di necessità sarebbe stato pronto ad entrare con la sua mascherina protettiva, ma per fortuna non ce n’è stato bisogno. Per l’ultima gara in casa però non escludiamo che Allegri possa affidarsi nuovamente al suo fuoriclasse davanti alla difesa, anche se va detto che ieri Jashari non ha affatto sfigurato al suo posto.