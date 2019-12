Milan, priorità gli acquisti? No, spazio alla cessione di Piatek

Milan, via Piatek?

MILANO – Quattro reti in questa prima parte di stagione, di cui tre su rigore; i numeri di Krzysztof Piatek, nonostante lo portino al comando della classifica cannonieri stagionale del Milan in coabitazione col terzino Theo Hernandez, sono tutt’altro che splendenti e, per questo motivo (in aggiunta all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic), la dirigenza rossonera sta seriamente pensando ad una cessione del polacco durante il mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, la Fiorentina, che è al lavoro per provare a riportare in Serie A l'ex rossonero Cutrone, ha chiesto informazioni anche su Piatek, ma il Milan preferirebbe venderlo in Germania (Lipsia?). In questo momento, il club di via Aldo Rossi è comunque disposto al solo prestito, considerata la via migliore per rigenerare la verve offensive del suo (attuale) numero 9.