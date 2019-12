Milan, spunta l’idea Petagna in caso di addio di Piatek

Milan, occhi sull’ex Petagna

MILANO – In caso di cessione in prestito di Piatek, con Fiorentina e Lipsia molto interessate al centravanti polacco, il Milan dovrebbe muoversi sul mercato per acquistare una nuova punta. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nuovo nome sulla lista di Boban e Maldini è quello di un ex rossonero; si tratta di Andrea Petagna, attaccante classe 1995 in forza all SPAL cresciuto nel settore giovanile milanista. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live