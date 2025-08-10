Milan, c’è la prima offerta per De Winter: le cifre e i dettagli

Il Milan ha presentato da poco una prima offerta ufficiale alla società Genoa per il difensore belga classe 2002 Koni De Winter

Il Milan ha deciso di passare dalle parole ai fatti. La prima offerta ufficiale per Koni De Winter è stata recapitata al Genoa, segnale chiaro di una volontà concreta di chiudere l’operazione. Il club rossonero ha messo sul piatto 20 milioni di euro, bonus inclusi, una cifra significativa ma ancora distante dalle richieste della società ligure, che punta a toccare quota 25 milioni complessivi. Un gap che, tuttavia, non sembra insormontabile, viste le buone relazioni tra le parti e la volontà di entrambe di arrivare a un’intesa. Il difensore belga, classe 2002, è considerato il sostituto ideale per colmare il vuoto che si aprirà con la partenza di Thiaw. Le sue prestazioni in rossoblù hanno convinto i dirigenti milanisti che si tratti di un investimento dal potenziale elevato, sia tecnico che economico.

Chiusura possibile

I contatti tra i due club sono costanti e nelle prossime ore si prevede un nuovo incontro per avvicinare domanda e offerta. Sullo sfondo, l’accordo personale con il giocatore appare ormai vicino, dettaglio che facilita la fase finale della trattativa. Il Milan vuole accelerare i tempi per garantire ad Allegri un rinforzo pronto già per l’inizio della stagione. La sensazione è che la distanza economica possa essere colmata con formule flessibili, tra bonus legati alle prestazioni e percentuali su una futura rivendita. L’operazione, se andasse in porto, confermerebbe la capacità del Milan di muoversi con decisione su obiettivi mirati, evitando aste e puntando sulla rapidità d’azione.