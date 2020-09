Milan, preso Hauge si prepara l’assalto a Chiesa: la strategia

Milan, preso Hauge si prepara l'assalto a Chiesa

MILANO – Il Milan ha, di fatto, chiuso l’operazione che porterà il talento norvegese Hauge in rossonero: il classe 1999 approderà in Italia tra domani e giovedì per sostenere le visite mediche e firmate, di conseguenza, il contratto con il club di via Aldo Rossi. Il costo dell’operazione è di circa 4 milioni di euro.

Paolo Maldini, però, non si fermerà qui. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Milan starebbe preparando una strategia per arrivare a Federico Chiesa, sulla cui cessione si registra sia l’abbassamento delle pretese della Fiorentina che l’inserimento della Juventus. Fino a qualche settimana fa i vertici viola chiedevano 60 milioni, ma Commisso ha cambiato atteggiamento e pare sia disposto a scendere a patti. Un prestito con obbligo di riscatto, magari intorno ai 40 milioni più bonus, potrebbe soddisfare la società viola; Paratici, dal canto suo, non può intervenire sul calciatore senza la cessione di Douglas Costa.

La modalità di acquisto, dunque, è una “alla Tonali” finanziata, eventualmente, sia dall’accesso ai gironi di Europa League (da conquistare giovedì contro il Rio Ave) che dalla cessione di Paquetà, con il Lione che, pare, avrebbe presentato un’offerta ufficiale.