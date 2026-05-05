La sconfitta di domenica sul campo del Sassuolo pesa, eccome, e non sarà semplice per i rossoneri rialzare subito la testa. Già dalla prossima gara contro l’Atalanta servirà però una risposta all’altezza. Il Milan ha il dovere di farlo perché la qualificazione in Champions è troppo importante e in qualche modo questi sei punti vanno conquistati nelle ultime tre partite rimaste.

AGGIUNGI "IL MILANISTA" AI TUOI PREFERITI!

https://www.google.com/preferences/source?q=ilmilanista.it

Le possibili scelte di Allegri per Milan-Atalanta

Andando nel concreto ad analizzare la prossima gara contro l’, di sicuro misterfarà diversi cambiamenti rispetto all’ultima partita. Non soltanto per la sconfitta, ma anche per cercare di trovare nuove energie mentali in chi nella scorsa gara è rimasto fuori. Il primo cambio certo riguarda: il centrale inglese dopo l’espulsione è infatti squalificato e al suo posto come braccetto di destra ci sarà quasi sicuramente, che tornerà quindi titolare dopo tre panchine di fila. L’ultima partita giocata dal belga è stata quella disastrosa contro l’in cui non era stato affatto impeccabile. Tuttavia, a parte qualche eccezione,in stagione si è quasi sempre dimostrato affidabile quando chiamato in causa.

Ci aspettiamo anche il ritorno di Bartesaghi sulla fascia sinistra: in caso finirebbe in panchina Estupinan, rilanciato proprio a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma come tutta la squadra, ha fatto male. I due saranno dunque in ballottaggio. Per il resto prevediamo la conferma di Gabbia e Pavlovic a completare il trio di difesa e anche quella di Saelemaekers sulla fascia destra.

Un cambio che ci sentiamo di dare quasi per certo è quello davanti alla difesa. Fin dall’infortunio di Modric, Allegri ha detto che al suo posto avrebbe giocato uno tra Jashari e Ricci. Per la scorsa gara è stato scelto lo svizzero dall’inizio, prestazione che però non è stata affatto all’altezza, uno dei peggiori in campo. Di conseguenza è lecito pensare che a San Siro contro l’Atalanta possa essere il turno di Ricci.

Sarà senz’altro confermato Rabiot come mezzala sinistra, mentre sulla destra ci sarà il ballottaggio tra Fofana e Loftus-Cheek: per il momento non ci sbilanciamo, siamo sul 50-50. Allegri non è il tipo da cambiare così tanto da una partita all’altra e per questo Fofana potrebbe essere ancora una volta confermato, tuttavia uno come Loftus-Cheek, se Allegri lo dovesse vedere bene fisicamente in settimana, rappresenterebbe quel tipo di giocatore in grado anche di dare una mano in fase realizzativa, cosa che al Milan al momento farebbe parecchio comodo.

Incognita attacco: in cinque per due posti

In attacco infine ci sono le incertezze più grosse. Il reparto è senza dubbio in crisi: l’ultimo gol di un attaccante risale ad inizio marzo con la rete dialla Cremonese.ha provato più combinazioni negli ultimi mesi ma nessuna di queste ha funzionato a dovere. Quella definibile sulla carta titolare,, ha fatto male ultimamente, tanto che contro ilaveva scelto di dare una chance aper far coppia con. Vista però la prestazione e l’ennesimo digiuno, ad oggi la sensazione è che non ci siano più certezze.

Per la sfida con l’Atalanta, possiamo supporre una scelta un po’ alla vecchia maniera: chi l’allenatore vedrà meglio e più in palla durante la settimana sarà scelto per giocare. Difficile tenere fuori dall’inizio sia Leao che Pulisic, ci sentiamo di dire che almeno uno dei due partirà titolare. Per quanto riguarda gli altri: Fullkrug in questo momento è forse un po’ più indietro nelle gerarchie, dato che nell’ultima gara Allegri gli ha preferito Gimenez quando intorno al 60’ ha voluto inserire un attaccante. Chissà che la prossima gara non sia finalmente la chance proprio per il messicano di partire dall’inizio e trovare quel gol tanto atteso.