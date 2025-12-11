Milan, possibile duello di mercato con la Roma per Zirkzee

Milan e Roma interessate a Joshua Zirkzee: l'attaccante olandese è in uscita dal Manchester United. La situazione e gli scenari.

La notizia è stata lanciata questa mattina dalla Gazzetta dello Sport: secondo quanto riportato, il grande obiettivo per l’attacco del Milan sarebbe Joshua Zirkzee. Un vecchio pallino della dirigenza rossonera tornerebbe dunque d’attualità, al punto da poter innescare un possibile duello di mercato con la Roma per assicurarselo.

Zirkzee è in uscita dallo United, occasione di mercato?

Zirkzee oggi è al Manchester United, ma la sua avventura in Inghilterra non sta andando particolarmente bene. Fin qui è stato impiegato poco: solo 8 presenze, alcune delle quali da subentrante. È chiaro che l’olandese gradirebbe cambiare aria e lo United, alla giusta cifra, lo lascerebbe partire avendo comunque alternative nel reparto offensivo.

Qui si apre lo scenario di mercato.

La Roma è molto interessata, perché ha la necessità di una punta titolare. Per il Milan, invece, al momento si tratterebbe di una delle tante opzioni che la dirigenza sta valutando. Sempre secondo la Gazzetta, il club rossonero avrebbe anche già preso informazioni con l’entourage del giocatore.

Da quanto ci risulta, però, gennaio sarebbe comunque un’ipotesi complicata: se ne potrebbe parlare solo in caso di partenza di Gimenez. In caso contrario, qualsiasi discorso legato a Zirkzee-Milan sarebbe rimandato a giugno, sempre che la Roma non riesca ad anticipare tutti già nel mercato invernale.