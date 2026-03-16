Milan, Polverosi e l’occasione persa dei rossoneri

Alberto Polverosi, nell’odierna edizione del Corriere dello Sport, ha commentato così la pesante sconfitta del Milan allo stadio Olimpico contro la Lazio guidata da Maurizio Sarri: “Per il Milan si tratta comunque di un’opportunità sprecata.”
“Non riuscire a ottenere nemmeno un punto contro una squadra decimata della Lazio non è incoraggiante, e ancora di più è deludente aver lasciato all’Inter la possibilità di trasformare il pareggio con l’Atalanta in un ulteriore passo verso il titolo. Invece di ritornare a -5, sono ora scivolati a -8, con il Napoli che li insegue a solo un punto di distanza. “