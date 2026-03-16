Milan, Polverosi e l’occasione persa dei rossoneri

Il Milan perde contro la Lazio e perde l’occasione di avvicinarsi all’Inter, oltre ad aver concesso terreno in zona Champions

Alberto Polverosi, nell’odierna edizione del Corriere dello Sport, ha commentato così la pesante sconfitta del Milan allo stadio Olimpico contro la Lazio guidata da Maurizio Sarri: “Per il Milan si tratta comunque di un’opportunità sprecata.”

“Non riuscire a ottenere nemmeno un punto contro una squadra decimata della Lazio non è incoraggiante, e ancora di più è deludente aver lasciato all’Inter la possibilità di trasformare il pareggio con l’Atalanta in un ulteriore passo verso il titolo. Invece di ritornare a -5, sono ora scivolati a -8, con il Napoli che li insegue a solo un punto di distanza. “