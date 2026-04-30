È chiaro come Leon Goretzka, a parametro zero, sia uno di quei nomi che stuzzicano maggiormente i top club europei. Un profilo della sua caratura rappresenta un’occasione ghiotta per chiunque e proprio per questo, ogni volta che si parla di lui, si fa riferimento a una concorrenza piuttosto fitta.

Tuttavia, mentre le altre squadre stanno ancora valutando la situazione per capire come muoversi e su chi puntare davvero, c’è un club che ha già deciso di affondare il colpo. Stiamo parlando proprio del Milan, che ha individuato in Goretzka il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo e si sta muovendo in anticipo rispetto alla concorrenza.

Il nome del centrocampista tedesco ha già messo d’accordo allenatore e dirigenza, ed è per questo che il club rossonero ha deciso di fare il possibile per cogliere l’occasione. Secondo quanto riportato recentemente sia dalla Gazzetta dello Sport che dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ad oggi il Milan sarebbe il club più vicino a Goretzka.

Ovviamente, a campionato non ancora concluso è presto per parlare di trattativa in fase avanzata, anche perché il giocatore è concentrato sul finire al meglio la stagione col Bayern Monaco. Tuttavia, ci sarebbe già un’offerta sul tavolo.

L’offerta del Milan e i possibili ostacoli

I rossoneri avrebbero messo sul piatto una proposta da circa 5 milioni più bonus sostanziosi, una cifra che ricorda quella del rinnovo firmato recentemente da, che bonus compresi si aggira intorno ai 7 milioni.Il fattore vantaggioso anche per il giocatore sarebbe il fatto che si tratterebbe di un triennale con opzione per un quarto anno. Per un giocatore di 31 anni rappresenta una proposta allettante, con un progetto che lo coinvolge come protagonista nel medio-lungo periodo. Oltre al fatto che si tratta comunque del, club che gode ancora di un certo appeal.

L’unico vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla cifra da destinare al giocatore e ai suoi agenti alla firma, che si vocifera possa essere di almeno 10 milioni.

Ultimamente, in molti casi di giocatori che si liberano a zero, i club, forti del fatto di non dover pagare il cartellino, non hanno troppi problemi a destinare bonus aggiuntivi al giocatore stesso. Tuttavia questo non è esattamente il caso del Milan. Con la gestione RedBird, per politica, il club tende a tirarsi fuori sia dalle aste sia dalle richieste di commissioni troppo alte.

C’è quindi da capire se, e fino a che punto, il Milan sarà disposto a spingersi in questa direzione. Per il resto la trattativa sembra sui binari giusti e filtra un certo ottimismo sulle possibilità di riuscita. Difficile però aspettarsi novità concrete prima del termine della stagione.