MILANO – Il mercato del Milan, dopo gli arrivi di Tonali, Brahim Diaz, Tatarusanu (oggi la conferenza stampa di presentazione) e i ritorni di Ibrahimovic e Rebic, potrebbe arricchirsi di altro attaccante. Non a caso la dirigenza rossonera guarda con interesse all’ex giocatore di Lazio e Inter Keita Baldé. L’attaccante senegalese, con cittadinanza spagnola, è in uscita dal Monaco e secondo “TuttoSport” sarebbe solo l’ultima idea per il reparto avanzato dei rossoneri