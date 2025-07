Milan-Perth Glory: le probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Perth Glory: Allegri pronto a cambiare, spazio ai giovani e possibile esordio da titolare per Estupiñán.

La sfida amichevole tra Perth Glory e Milan è in programma oggi, giovedì 31 luglio, alle 12:20 ora italiana, all’HBF Park di Perth, in Australia. L’allenatore Massimiliano Allegri con ogni probabilità effettuerà diverse rotazioni, dando spazio a chi ha giocato meno contro Arsenal e Liverpool. Potremmo vedere in campo qualche giovane e, con buona probabilità, anche il nuovo acquisto Estupiñán dall’inizio.

Spazio al turnover e possibile cambio modulo

Questa volta il Milan dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Maignan confermato in porta. In difesa spazio a Filippo Terracciano, Gabbia, Thiaw e il nuovo arrivato Estupiñán. A centrocampo possibile occasione per Bondo e Comotto, affiancati da uno tra Musah, Fofana e Loftus-Cheek.

In attacco occasione per Okafor dall’inizio, tra i più brillanti nelle ultime uscite, che dovrebbe fare reparto insieme a Chukwueze e ad Alex Jimenez, al ritorno tra i titolari dopo i problemi fisici.

Non è da escludere l’ipotesi 3-5-2: in quel caso, Jimenez ed Estupiñán agirebbero da esterni a tutta fascia, con Okafor e Chukwueze davanti, mentre uno tra Pavlovic e il giovane Dutu sarebbe impiegato come centrale difensivo.