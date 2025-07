A breve Milan-Perth: curiosità per Comotto ed Estupiñán

Formazioni ufficiali di Milan-Perth Glory: prima da titolare per Estupiñán, debutto per Comotto e tridente con Chukwueze, Okafor e Jimenez.

Sono state da poco rese note le formazioni ufficiali di Milan-Perth Glory, terza amichevole della tournée estiva del Milan. Numerose le novità di formazione scelte da Massimiliano Allegri rispetto alle scorse uscite.

Spazio a Comotto, prima da titolare per Estupiñán

In primo luogo, per quanto riguarda il modulo, spicca la decisione di accantonare momentaneamente la difesa a tre per tornare al 4-3-3. Tra i singoli invece, non passa inosservata la scelta di mandare in campo dal primo minuto il giovane classe 2008 Comotto, di cui si parla molto bene fin dall’inizio della preparazione nell’ambiente rossonero.

Grande curiosità anche per l’esordio da titolare di Estupiñán con la maglia del Milan: il nuovo arrivato è chiamato fin da subito al non facile compito di sostituire Theo Hernández.

In attacco spazio a un tridente inedito formato da Chukwueze, Okafor e Jimenez, quest’ultimo al rientro tra i titolari dopo gli acciacchi fisici di inizio estate. Occasione dal primo minuto anche per Filippo Terracciano e Bondo, entrambi con il futuro ancora incerto in chiave mercato.