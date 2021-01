Milan, per quanti anni dovrebbe firmare Donnarumma?

MILANO – Il Milan e Gigio Donnarumma. I contatti con Mino Raiola per il rinnovo del portiere e i rossoneri vanno avanti, a oltranza. La dirigenza infatti non ha assolutamente voglia di perderlo, dato che lo considera imprescindibile per il suo percorso di crescita. Lo stesso calciatore inoltre vuole continuare la sua carriera con il club meneghino, visti anche gli importanti risultati dell’ultimo periodo. Lui stesso ha dichiarato recentemente che non andrà da nessuna parte.

Milan News – Ecco quanto dovrebbe durare il nuovo accordo di Donnarumma con il club rossonero

Tutto quindi fa pensare che la fumata bianca sia sempre più vicina, ma a che punto è la trattativa? Ci ha pensato il quotidiano la Stampa ha fare il punto della situazione sul nuovo accordo tra il club meneghino e il suo estremo difensore. La fonte infatti ha rivelato come si stia discutendo un nuovo accordo sulla base di un contratto triennale. La fumata bianca però ancora non c’è. Alcuni dettagli sono ancora da limare, altri invece sono ancora da concordare.

Raiola e la questione clausola, la trattativa va avanti

La dirigenza del Milan riconoscerà al giocatore quello status di top-player che lo stesso Donnarumma pretende. Tradotto: rinnovo sulla basa di un accordo economico da 7.5 milioni più bonus di ingaggio, anche se Raiola vorrebbe però una parte fissa più alta. Ma c'è ancora uno scoglio che divide il Milan e il suo estremo difensore: la clausola rescissoria, che il procuratore vorrebbe nel nuovo contratto. Il club rossonero sarebbe anche disposto ad inserirla, ma non alle cifre, basse, che chiede il procuratore. Sopratutto se il Diavolo non dovesse centrale la qualificazione alla prossima Champions League.