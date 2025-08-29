Milan, per l’attacco spunta l’idea Dovbyk in prestito: cosa filtra

Il Milan sta pensando di affondare il colpo per Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma messo sul mercato dalla società

Il mercato delle punte continua a intrecciare i destini di Milan e Roma. I rossoneri, ancora alla ricerca di un profilo in grado di completare l’attacco, stanno valutando un’opportunità che fino a poche settimane fa sembrava impensabile: Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino non rientra più nei piani della Roma, che dopo appena una stagione ha deciso di metterlo sul mercato. Gian Piero Gasperini, chiamato a rinnovare il progetto giallorosso, non vede in lui il centravanti ideale per il suo sistema di gioco. Il Corriere dello Sport racconta di un Milan interessato a una formula in prestito. Una soluzione che permetterebbe al club di inserire una pedina importante senza dover affrontare subito un investimento pesante. La trattativa, però, non è priva di ostacoli. Prima di lasciar partire Dovbyk, la Roma dovrà necessariamente trovare un sostituto affidabile, e i tempi sono tutt’altro che larghi. Solo a quel punto si potrebbe aprire una vera negoziazione con i rossoneri.

La possibile operazione

Il Milan, nel frattempo, valuta attentamente. Dovbyk porterebbe fisicità e gol, caratteristiche che mancano da troppo tempo in un reparto spesso dipendente dai colpi di Leao e Pulisic. Il rischio, però, è accogliere un giocatore reduce da un’annata di alti e bassi. Il nodo resta quindi duplice: la formula giusta per il prestito e la rapidità della Roma nel muoversi sul mercato. Se questi due fattori dovessero combaciare, la pista diventerebbe concreta. Per ora siamo ai primi contatti, ma l’idea si fa strada. Dovbyk in rossonero sarebbe una soluzione tattica diversa, che potrebbe cambiare volto all’attacco di Allegri.