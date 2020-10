Milan, per Donnarumma trattativa non agevole ma più che fattibile

Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

MILANO – Per quanto riguarda il rinnovo di Donnarumma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Mino Raiola spingerà per avere un aumento di stipendio importante e il Milan in parte vuole anche accontentare Gigio, ma bisogna trovare un’offerta equilibrata; attualmente il portiere percepisce uno stipendio da 6 milioni di euro netti a stagione.

Donnarumma ha più volte sostenuto di voler restare al Milan e, con queste basi, la trattativa sembra non agevole, ma più che fattibile. Intanto la dirigenza del Diavolo è già a lavoro per il mercato di gennaio.