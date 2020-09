Milan, per Bakayoko si continua a trattare con il Chelsea: il punto

Milan, il punto su Bakayoko

MILANO – Da giorni non si parla d’altro: il ritorno di Tiemouè Bakayoko al Milan, tra accelerazioni e rallentamenti, è ancora in piena voga e, stando alle sensazioni intorno all’ambente rossonero, resta molto vicino a concretizzarsi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’affare, al momento, ristagna sulle cifre. Tra Milan e Chelsea c’è l’accordo sul prestito oneroso a 3 milioni di euro, ma non quello sulla cifra del riscatto: i Blues chiedono circa 30 milioni di euro, mentre le casse di via Aldo Rossi non offrono più di 25. La distanza tra i due club, dunque, non è incolmabile e in questo senso proprio l’aspetto temporale potrebbe giocare a favore dei rossoneri, con i londinesi che senza squadre alternative a cui piazzare il giocatore potrebbero convincersi dell’offerta rossonera e con Pioli cautelatosi con l’acquisto di Tonali.

Milan, senza Bakayoko due alternative

Maldini, intanto, si sta cautelando con l’interesse concreto, visti i contatti fissi con gli agenti, per due alternative: Florentino e Soumaré. Entrambi hanno valitazioni abbastanza alte, ma se il primo sembra irraggiunbibile viste l’esose richieste del Benfica, il secondo, in forza al Lille, si prospetta un po’ più abbordabile