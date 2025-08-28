Milan, Pedullà: “Allegri non viene ascoltato, deve dimettersi”

Le parole pronunciate da Alfredo Pedullà su Allegri dopo alcune situazioni di mercato avvenute a Casa Milan

L’esperto giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione attuale in casa Milan e di cosa dovrebbe fare Allegri.

Le parole di Pedullà

“Stamattina il Milan ha fatto un tentativo per Fabbian, è vero, perché Rabiot, se vuoi prenderlo, devi spendere 6 milioni, prendere delle commissioni e capire quando lui voglia andare via. Devi intavolare una trattativa che è lunga e non corrisponde al target che il Milan ha in testa. Il Milan vuole fare il mercato, a prescindere, dobbiamo dirlo, lo dico io, mi prendo la responsabilità: il Milan fa il mercato a prescindere dall’allenatore e dal direttore sportivo. Allegri non decide, perché se tu incassi altri 25 milioni per Chukwueze ed altri 25 per Musah, e sono altri 50. Ne hai incassati 70 per Reijnders, 40 per Thiaw, l’allenatore ti dice: “Ne puoi utilizzare 25 per Vlahovic? 20 ed altri 15 per Rabiot risolvendo il problema contratto? Dico una cosa fortissima, che è personale. Per me un allenatore che subisce queste cose deve dimettersi. Lo dico con grande stima nei confronti di Allegri, per la sua carriera prestigiosa che ha fatto. Ma come puoi accettare una roba del genere? Ma se io sono l’allenatore e vedo 4 profili di attaccanti diversi, parlo con il direttore sportivo e il comitato mi porta delle cose diverse, io non posso più starci. Perché poi alla fine il conto lo presenteranno a lui”