Milan, Pavlovic e De Winter verso la riconferma?

I due centrali del Milan hanno svolto una magnifica gara contro l’Inter e Allegri potrebbe riproporli contro la Lazio

Francesco Pietrella, un reporter, ha commentato su La Gazzetta dello Sport riguardo a Pio Esposito e Bonny: “I dati confermano la loro prestazione: è la seconda gara consecutiva in cui non segnano – una novità per questa stagione – e la quarta in totale dopo le partite contro Como, Liverpool e soprattutto Milan. L’Inter non ha realizzato goal né nell’andata né nel ritorno. Esposito e Bonny hanno terminato con nessun tiro in porta, tre tiri bloccati e un tiro fuori del francese. Anche i passaggi riusciti sono stati pochi, con rispettivamente otto e nove, così come i contrasti vinti: entrambi zero”.

“De Winter e Pavlovic hanno misurato le loro forze e li hanno limitati con anticipi continui e confronti, la maggior parte dei quali sono stati vinti. Pio, a differenza di Bonny, ha svolto un ruolo più di appoggio e ha cercato di mettere in gioco Dimarco o Luis Henrique, ma la sua presenza è stata quasi impercettibile. Tutto questo sotto lo sguardo di un Lautaro disilluso, amareggiato, costretto a stare in panchina a causa di un infortunio al polpaccio. L’argentino si è seduto in panchina per fare gruppo e rimanere vicino ai suoi compagni. La sua mancanza sta diventando un onere: da quando ha subito l’infortunio – costretto a fermarsi dopo un’ora sul campo sintetico del Bodo – l’Inter ha segnato soltanto cinque gol in altrettante partite, rimanendo a secco contro il Como (0-0) e il Milan (sconfitta 1-0), e perdendo il ritorno contro i norvegesi”.