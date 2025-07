Milan, Marco Parolo primo nome per la panchina dell’Under 16 rossonero

Una chance da allenatore per Parolo

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Parolo aveva dichiarato pubblicamente che in futuro gli sarebbe piaciuto intraprendere la carriera da allenatore. Questa opportunità al Milan potrebbe rappresentare per lui il primo passo concreto in quella direzione: un’occasione per mettere la sua esperienza al servizio dei giovani, partendo proprio dall’Under 16. Sarebbe la sua prima esperienza da mister, ma anche una scelta strategica per prepararsi e inserirsi gradualmente nel mondo del calcio da una nuova prospettiva, con l’obiettivo di costruirsi un percorso serio in panchina. Per ora non ci sono trattative avanzate, ma il suo è il nome in cima alla lista per questa posizione.