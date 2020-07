Milan-Parma, il migliore in campo: Kessie domina in toto

Milan-Parma, il migliore in campo è Kessie

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A, è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, schierato come mediano prima al fianco di Biglia e poi di Bennacer, ha dominato la gara in lungo e in largo, facendo la differenza sia con una super farse di interdizione che con un goal straordinario: un missile terra aria che ha toccato il palo per poi finire in rete. Prestazione maiuscola e giocatore (finalmente) ritrovato. CLICCA QUI>Intanto, leggi anche il peggiore in campo