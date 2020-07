Milan-Parma, il peggiore in campo: Leao non ingrana

Milan-Parma, il peggiore in campo è Rafael Leao

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Milan e Parma, valida per la 33esima giornata di Serie A, è Rafael Leao. L’attaccante portoghese, schierato come esterno destro nel 4-2-3-1 di Pioli, non ha ripagato la fiducia del mister e non ha confermato le ultime prestazioni positive da subentrato; il 17 rossonero è apparso svogliato e fuori ruolo e, di fatto, non ha mai inciso nella gara. Simbolo della sua prestazione negativa è l’inspiegabile movimento attuato su un contropiede milanista, con Ibrahimovic che non ha potuto servirlo in profondità proprio per l’errore concettuale di Leao. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live