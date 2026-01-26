Milan, Parla Romano: “Nuova negoziazione per…”

Continuano i movimenti di mercato all’interno di questa sessione di Gennaio 2026. La dirigenza del Milan è a caccia di nuovi talenti giovani che possano portare in alto i ricavi e la squadra.
Secondo ciò che comunica Fabrizio Romano sul suo profilo X, il Milan avrebbe iniziato a negoziare per assicurarsi Ljubo Puljic, attualmente in forza alla seconda squadra del Bayern. Questo difensore centrale croato, nato nel 2007, ha suscitato l’interesse di altre squadre oltre a quello del Milan.
Il ragazzo potrebbe partire con il Milan Futuro per poi progredire in prima squadra (Esattamente come per Andrej Kostic). Resta da vedere se i rossoneri faranno passi in avanti in questa direzione o se lasceranno tutto intatto.