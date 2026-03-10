Milan, Parla Ordine sulla vittoria del derby

Vittoria importante quella contro l’Inyer che ha aperto un dibattito sulle possibilità del Milan d’ora in avanti

Franco Ordine, nel suo abituale editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, ha nuovamente affrontato il derby di Milano vinto dal Milan: “Dopo tutte le polemiche, Allegri è tornato a parlare davanti alle telecamere e ai microfoni per confermare ciò che è noto da tempo ai critici.

In altre parole: quella vittoria contro l’Inter non ha riaperto il discorso sul titolo, ma ha creato un margine adeguato rispetto ai concorrenti per la corsa alla Champions. E non è che si disinteressi alla comunicazione da esperto: è semplicemente poco incline a narrarci la storia di Cappuccetto rosso! “