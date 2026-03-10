Milan, Parla Ordine sulla vittoria del derby

Franco Ordine, nel suo abituale editoriale di oggi sul Corriere dello Sport, ha nuovamente affrontato il derby di Milano vinto dal Milan: “Dopo tutte le polemiche, Allegri è tornato a parlare davanti alle telecamere e ai microfoni per confermare ciò che è noto da tempo ai critici.
In altre parole: quella vittoria contro l’Inter non ha riaperto il discorso sul titolo, ma ha creato un margine adeguato rispetto ai concorrenti per la corsa alla Champions. E non è che si disinteressi alla comunicazione da esperto: è semplicemente poco incline a narrarci la storia di Cappuccetto rosso! “