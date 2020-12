Milan, ora il mercato per puntare allo scudetto

MILANO – Questo 2020 non sarà facilmente dimenticabile dal Milan e dai suoi tifosi. Il club di via Aldo Rossi è stato tra le grandi sorprese dell’anno. Merito di Stefano Pioli capace a ridare identità a un gruppo che fin troppe volte girava a vuoto e sparava a salve. Non il massimo per un club che doveva e voleva ritornare in Champions League. Una competizione che manca da tanti, troppi anni. L’obiettivo alla fine non è stato raggiunto: colpa di qualche punto di troppo lasciato nel 2019 per strada e dalla gestione di Marco Giampaolo. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, a gennaio scorso, ha dato nuova linfa alla squadra. Lo svedese ha cambiato del tutto la mentalità dei ragazzi che, con l’arrivo dello svedese, hanno cambiato il loro approccio alla partita. Avere un’Ibrahimovic in squadra è un vantaggio fisico e mentale e il club di via Aldo Rossi lo ha ricompensato con un il prolungamento del contratto. Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: Milan imbattuto in campionato e primo posto in classifica.

MERCATO – Ora la palla passa a Maldini e Massara: i due devono ora rinforzare al meglio sfruttando il mercato e il tesoretto risparmiato dal mercato estivo e magari incrementandolo da qualche cessione. Sicuramente saluterà Musacchio, fuori dal progetto rossonero. In prestito invece potrebbero partire giocatori Leo Duarte e Lorenzo Colombo. A una condizione però: che gli uomini mercato portino alla corte di Pioli un vice Ibrahimovic (Scamacca ad oggi il favorito) e un nuovo difensore centrale (Kabak e Simakan i più papabili). I rinforzi permetteranno alla squadra rossonera di puntare concretamente allo scudetto.