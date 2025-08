Milan, ombre sul futuro di Morata: spunta anche un club arabo...

Nuovi aggiornamenti sulla trattativa riguardante Alvaro Morata, di proprietà del Milan. Il futuro dello spagnolo è più incerto che mai

Il Como continua a sognare il colpo Alvaro Morata. La società lariana, ambiziosa e sempre più attiva sul mercato, ha messo da tempo nel mirino l’attaccante spagnolo, oggi al Galatasaray ma di proprietà del Milan. Nelle ultime ore, però, il dossier si è arricchito di nuovi scenari che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il club turco non ha ancora dato il via libera alla risoluzione anticipata del prestito, che scade a gennaio 2026. La posizione del Galatasaray resta prudente, anche alla luce dell’investimento fatto in passato per assicurarsi Morata con un’operazione complessa e legata ad alcuni aspetti precisi. Il Como, tuttavia, non ha perso fiducia negli ultimi giorni. Anzi, c’è stato un nuovo intervento diretto del presidente Mirwan Suwarso, deciso a provare a sbloccare in prima persona la situazione.

Il futuro incerto

I rapporti tra le parti restano aperti, e si continua a lavorare sotto traccia per trovare un’intesa. Ma attenzione alla concorrenza: un club dell’Arabia Saudita si potrebbe unire presto nella corsa per l’attaccante di proprietà del Milan, contattando direttamente l’entourage con l’obiettivo di convincerlo a valutare una nuova destinazione in vista del prossima stagione. Il futuro dell’attaccante è ancora tutto da scrivere. Il Como ci crede, ma serve pazienza e cautela.