Milan: Okafor via solo a titolo definitivo, niente prestiti

Okafor è sulla lista dei possibili partenti, ma a differenza di qualche settimana fa, partirebbe solo a titolo definitivo, niente prestito

Noah Okafor ha giocato in questa tournée in maniera molto positiva con alcuni gol ai servizi di Max Allegri in Asia e Australia. L’attaccante svizzero, secondo SportMediaset non è incedibile, ma rispetto a qualche settimana fa il Milan non intende più cederlo in prestito. L’ex Salisburgo andrà via solo se arriverà un’offerta importante.

PADOVANO SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN

Michele Padovano ha parlato negli studi Sky in merito al mercato del Milan:

“Jashari? Mi piace, è un buon giocatore. E questo calciomercato ci ha insegnato che quando un giocatore vuole andare via ci riesce quasi sempre perché ha un potere importante. Al Milan finalmente si vedono le cose fatte bene, a differenza dello scorso anno dove non si capiva chi faceva cosa. Adesso c’è Tare che è un ottimo dirigente, un direttore di quelli giusti; Allegri è un allenatore che se non arriva primo, arriva secondo. Sono molto curioso di vedere come inizieranno perché i botti finali ci saranno gli ultimi 10 giorni di mercato”.