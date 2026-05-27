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Il Milan ha deciso: l’obiettivo numero uno per la panchina è Andoni Iraola, tecnico spagnolo classe 1982 che quest’estate lascerà il Bournemouth dopo aver chiuso la Premier League al sesto posto. Il Milan, tramite la figura di Zlatan Ibrahimovic, ha già incontrato Iraola a Londra presentandogli quello che potrebbe essere il nuovo progetto rossonero e mettendo sul tavolo anche una proposta contrattuale da circa 3-4 milioni di euro a stagione.

Il problema, a questo punto, è capire se Iraola accetterà oppure no l’offerta del Milan, soprattutto perché sul tavolo per lui ci sono anche altre proposte da altri club. In primis quella del Crystal Palace, la più agguerrita, che consentirebbe al tecnico di restare in Premier League, ma ci sarebbe anche il Bayer Leverkusen e sullo sfondo anche il Liverpool.

In questo momento la palla passa allo stesso allenatore, che dovrà decidere quale progetto sposare. Il Milan è in contatto costante con i suoi agenti: la proposta economica dovrebbe già essere okay per il tecnico, così come la durata del contratto, che dovrebbe essere di tre anni più opzione per il quarto. La decisione di Iraola verterà sul progetto che ritiene più adatto per il proseguimento della propria carriera.

Iraola valuta il progetto rossonero

Ragionando concretamente, nonostante le ultime stagioni negative, ilresta un grandissimo club e ha presentato una proposta che il tecnico starà valutando con grande interesse. Tuttavia, come visto anche negli ultimi anni, ilrappresenta anche una sorta di patata bollente per chiunque scelga di sedersi sulla panchina rossonera. Le aspettative sono alte, altissime, e il rischio di bruciarsi è concreto. È una sfida impegnativa, dalla quale non sarà facile per nessuno uscire vincitori.

Oltre a questo, il fatto che il Milan non giocherà la Champions League influirà inevitabilmente anche sul budget per la prossima campagna acquisti e che consentirà quindi meno margine di manovra. Per costruire un mercato all’altezza servirà probabilmente anche qualche cessione importante, tutti fattori che Iraola sta inevitabilmente mettendo sul piatto delle valutazioni.

Ora tocca al tecnico spagnolo decidere, entro la fine della settimana ci aspettiamo che la questione venga risolta.