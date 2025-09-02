Milan, Odogu si presenta “Non ci credo, è incredibile essere qui”

Le prime parole del neo acquisto David Odogu ai canali ufficiale del Milan poco dopo il suo arrivo in Italia

Il colpo finale del mercato estivo rossonero ha il volto di un ragazzo del 2006: un innesto che racconta di futuro, coraggio e investimenti a lungo termine. Il Milan ha chiuso nelle ultime ore la trattativa con il Wolfsburg per assicurarsi il giovane difensore tedesco. Si tratta di un prospetto fisico e moderno, abituato a interpretare la fase difensiva con aggressività e lucidità. La sua età lo rende un investimento di prospettiva, ma già con qualità interessanti da coltivare a Milanello. Nell’intervista ai canali ufficiali del club, ha condiviso tutta l’emozione di indossare i colori rossoneri. Il primo contatto con l’ambiente milanista ha evidenziato entusiasmo e voglia di crescere rapidamente. Il progetto tecnico prevede un inserimento graduale, con attenzione allo sviluppo atletico e mentale. La società punta a costruire una linea difensiva del futuro con elementi giovani e internazionali. La scelta di puntare su un classe 2006 dimostra la volontà di guardare oltre l’immediato. Per Allegri e lo staff sarà cruciale dosare presenze ed esperienze, senza bruciare le tappe.

Odogu ai canali ufficiali del Milan: “Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di un club come il Milan”.