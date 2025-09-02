Milan, Odogu si presenta “Non ci credo, è incredibile essere qui”

Il colpo finale del mercato estivo rossonero ha il volto di un ragazzo del 2006: un innesto che racconta di futuro, coraggio e investimenti a lungo termine. Il Milan ha chiuso nelle ultime ore la trattativa con il Wolfsburg per assicurarsi il giovane difensore tedesco. Si tratta di un prospetto fisico e moderno, abituato a interpretare la fase difensiva con aggressività e lucidità. La sua età lo rende un investimento di prospettiva, ma già con qualità interessanti da coltivare a Milanello. Nell’intervista ai canali ufficiali del club, ha condiviso tutta l’emozione di indossare i colori rossoneri. Il primo contatto con l’ambiente milanista ha evidenziato entusiasmo e voglia di crescere rapidamente. Il progetto tecnico prevede un inserimento graduale, con attenzione allo sviluppo atletico e mentale. La società punta a costruire una linea difensiva del futuro con elementi giovani e internazionali. La scelta di puntare su un classe 2006 dimostra la volontà di guardare oltre l’immediato. Per Allegri e lo staff sarà cruciale dosare presenze ed esperienze, senza bruciare le tappe.
Odogu ai canali ufficiali del Milan: “Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di un club come il Milan”.