Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Massimo Oddo con ogni probabilità dirà addio al Milan Futuro. Un rapporto che si dovrebbe concludere in modo pacifico dal momento che lo stesso Oddo abbandonerebbe senza pretendere alcun tipo di pagamento in nome dalla sua storia con i rossoneri. La decisione sembra essere maturata per via della voglia di cimentarsi in panchina in serie superiori (come era già avvenuto in passato prima di accettare questo incarico).

Il direttore Paolo De Paola ha focalizzato la sua attenzione sulla situazione attuale del Milan, sia dentro che fuori dal campo.

Sul suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha condiviso il suo commento riguardo la scelta di Luka Modric riportata dal Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni.

"Esiste una totale incertezza. L'unica certezza è rappresentata da Nkunku, su cui Tare ha ricevuto molte critiche. La questione è che questo giocatore, inizialmente valutato 70 milioni, è stato portato a costare 35 milioni, ha realizzato 6-7 gol e di recente è diventato un elemento fondamentale. È vero, ci ha messo del tempo, ma l'acquisto che era stato disapprovato ora viene rivalutato. Ripeto: un allenatore che nell'ultima giornata per alcuni minuti era escluso dalla Champions, dopo aver lottato a lungo per il secondo posto. E ora si discute del futuro di tutti: Da Ibra a Tare, fino a Alleri e Furlani. Al Milan attualmente non ci sono certezze"."Ho trovato emozionante la notizia del Corriere dello Sport, poiché l'idea di avere Modric ancora per due anni, augurandosi che il Milan riesca a qualificarsi per la Champions e che Massimiliano Allegri rimanga, è davvero promettente. Se il Corriere ha rivelato queste informazioni, vuol dire che Modric potrebbe avere fiducia in Massimiliano Allegri. Pertanto, questa è la seconda bella notizia di oggi. Furlani, Giorgio Furlani sembrerebbe aver concluso la sua avventura col Milan, ma la notizia che mi entusiasma di più è che Modric sarà un calciatore del Milan il prossimo anno e rimarrà all'interno dello staff rossonero. Situazioni che riconducono a un grande Milan".