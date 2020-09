Milan occhio alla Roma: Pezzella nel mirino

MILANO – La Roma dopo l’acquisto di Kumbulla sembra essersi scatenata. Infatti nelle prossime ore dovrebbe arrivare a Trigoria anche Milik con Dzeko pronto a trasferirsi alla Juventus di Pirlo. A salutare Fonseca e i giallorossi anche Under, promesso sposo al Leicester, e Fazio, pronto a trasferirsi alla Fiorentina. E proprio quest’ultimo scambio potrebbe complicare, e di tanto, i piani del Milan. Non a caso l’etere romano riporta come i capitolini stiano lavorando con il club di Rocco Commisso con Pezzella, obiettivo proprio dei rossoneri. Qualora il difensore viola dovesse accettare la corte della Roma, il Milan proverebbe a prendere Milenkovic, nonostante la valutazione monstre di 50 milioni di euro.