Milan, un obiettivo della dirigenza è sfumato: va in Premier League

La dirigenza del Milan aveva visto nel giocatore un possibile rinforzo in mezzo al campo da regalare ad Allegri per la prossima stagione

Quando una pista si raffredda troppo a lungo, spesso finisce per spegnersi del tutto. È quello che è accaduto tra il Milan e Granit Xhaka, nome a lungo considerato per rinforzare il centrocampo rossonero, ma che ora prende ufficialmente un’altra strada. Il centrocampista svizzero è infatti destinato a tornare in Premier League, dove lo aspetta il Sunderland, pronto ad accoglierlo con un investimento da 20 milioni di euro. Il club inglese ha bruciato la concorrenza chiudendo un’operazione rapida e mirata, approfittando del rallentamento netto del Milan, che nelle ultime settimane aveva deciso di virare su profili diversi. Xhaka, invece, cercava una nuova sfida ad alto livello e ha trovato nel progetto del Sunderland un contesto stimolante per rimettersi in gioco.

Xhaka sfumato, adesso il Milan deve accelerare

Per il Milan si tratta di una rinuncia ponderata. La dirigenza, pur stimando l’esperienza e la qualità del nazionale svizzero, ha preferito non forzare su un investimento ritenuto troppo elevato in rapporto all’età e al costo dell’operazione. In un mercato in cui ogni dettaglio conta, la dirigenza ha scelto la prudenza. Il centrocampo rossonero, dunque, resta ancora una priorità da sistemare. Con la pista Xhaka sfumata e il caso Jashari che si complica, sarà ora necessario accelerare su altri nomi. Intanto, l’ormai ex Leverkusen si appresta a vestire una nuova maglia, pronto a riportare esperienza e carattere in Premier League. Il Milan lo saluta senza rimpianti, ma con la consapevolezza di dover alzare l’asticella nelle prossime settimane