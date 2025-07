Milan: nuova offerta per Jashari, sarebbe record in Belgio

Il Milan ha effettuato una nuova offerta per Jashari pari a 33.5 milioni, che sarebbe cifra record nel campionato belga

Vai nel canale Telegram del Milanista >

Secondo Het Nieuwsblad, la cifra offerta dal Milan per Jashari pari a 33.5 milioni di euro più bonus, che supererebbe l’attuale trasferimento record del campionato belga, ed è esattamente quello che vuole il Club Brugge. I nerazzurri hanno però fatto filtrare tramite il sito belga che sono assolutamente concentrati sulla sfida di oggi pomeriggio, ore 18:30, contro il Genk, non lasciando filtrare nulla a riguardo.

JASHARI NON CONVOCATO DAL CLUB BRUGGE IN CAMPIONATO

Sembra arrivata a una conclusione la telenovela riguardante Ardon Jashari. Da settimane il Milan sta provando a convincere il Club Brugge, ma ora finalmente sembra esserci una svolta.

Il giocatore ha già ampiamente manifestato la sua voglia di trasferirsi in rossonero, ma ora c’è un tassello in più in questa vicenda.

Il talento svizzero non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Genk, valida per la prima giornata del campionato belga. Si tratta di un segnale forte, che potrebbe indicare un addio sempre più imminente.

Nel frattempo due giorni fa l’allenatore Hayen aveva dichiarato in conferenza:

“Ardon è infelice? Non sta poi così male. Gli ho dato i miei consigli. Si allena con noi da due giorni. E sta andando bene. È un problema? Assolutamente no. È facile andare d’accordo con lui, si integra facilmente e porta qualità. Ma non è ancora pronto per giocare. Quello che succede sopra le nostre teste è al di fuori del nostro controllo. Non mi preoccupo per questa situazione. È nel suo interesse che si alleni ed entri in ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, ciò fa guadagnare il rispetto di altri club. C’è una comunicazione aperta tra tutte le parti. Soluzione sarà presto chiara“.