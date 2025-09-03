Milan, nuova offerta in vista per Adli: cosa filtra sulla trattativa

La dirigenza del Milan è ancora alle prese con l'uscita di Adli, il quale sta riflettendo su quale scelta prendere per il suo futuro

Il destino di Yacine Adli resta sospeso tra attesa e incertezze. Il centrocampista francese, arrivato al Milan con grandi aspettative ma mai del tutto protagonista, continua a interrogarsi sul proprio futuro mentre il mercato principale in Europa ha ormai chiuso i battenti. Le possibilità restano legate a quei campionati che hanno ancora i tavoli delle trattative aperti: Arabia Saudita, Turchia, Belgio e Grecia. Proprio dal mondo arabo, e in particolare dall’Al Shabab, arriva l’interesse più concreto. Il club saudita, già segnalatosi più volte in passato, starebbe preparando un nuovo assalto per convincere Adli a trasferirsi e garantirgli un ruolo di primo piano nella rosa, lontano dall’anonimato vissuto finora in rossonero.

La situazione

Il Milan osserva con attenzione: una cessione alleggerirebbe la rosa e aprirebbe spazi preziosi per i giovani del progetto Futuro, dove lo stesso Adli si sta allenando in attesa di novità. Il tempo stringe e la necessità di prendere una decisione diventa sempre più pressante per tutte le parti in causa. L’ipotesi araba appare oggi come la pista più calda e percorribile, ma restano in piedi anche i contatti con altri mercati ancora attivi. Adli riflette, il Milan attende: la sua avventura potrebbe presto cambiare direzione verso un nuovo campionato estero.