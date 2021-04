Milan, novità su Donnarumma: apertura ad un biennale + negatività

Le ultime notizie su Gianluigi Donnarumma: tra il rinnovo con il Milan e la paura per il covid.

In questa fase di trattativa sulle cifre potrebbe fare la differenza, oltre alla volontà del calciatore e agli obiettivi raggiunti sul campo dal Milan, la durata del nuovo eventuale contratto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, infatti, "il Milan starebbe iniziando a valutare seriamente la possibilità di trovare un accordo su base biennale. La logica speranza di Paolo Maldini e Frederic Massara è che alla fine il portiere accetti la proposta e rinnovi, ma non per un solo anno come era stato invece proposto dal suo agente Mino Raiola". Tale eventualità potrebbe, dunque, essere ben accetta da entrambe le parti: il Milan si garantirebbe Donnarumma per un paio di stagioni, Raiola un ingaggio un po' più alto del suo portiere grazie alla durata più breve del suo contratto. Non dimentichiamo, dunque, un dettaglio importante: il Milan vuole tenersi stretto Gigio Donnarumma e Gigio Donnarumma vuole restare al Milan.