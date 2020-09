Milan, non si molla Aurier: si aspettano aperture dal Tottenham

Milan, occhi su Aurier

MILANO – Manuele Baiocchini, inviato nel mondo Milan per SkySport, si è così espresso a SkySport24 su Aurier: “Il Milan cerca da tempo un terzino destro e Aurier è uno dei pochi nomi rimasti sulla lista del Milan. Il Tottenham in questo senso, verso la fine del mercato, potrebbe aprire ad un prestito, una formula che sarebbe congeniale al Milan”. Il suo arrivo, ovviamente, sarebbe permesso dalle cessione di uno tra Conti e Calabria, con il secondo più propenso a svestire il rossonero in caso di offerte congrue al suo valore (10-15 milioni di euro).