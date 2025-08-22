Milan, non si raffredda la pista Vlahovic: la situazione attuale

Nonostante l'arrivo imminente di Victor Boniface al Milan, l'affare che riguarda Vlahovic non sembra perdere quota per la dirigenza

Il calciomercato spesso vive di aperture e chiusure improvvise, ma alcune piste non muoiono mai davvero. Questa mattina Tuttosport ha rilanciato il titolo che fa discutere: “Vlahovic-Milan, non è ancora finita“. Una frase che riaccende speranze e dibattiti tra i tifosi rossoneri. Il Milan tiene viva la possibilità di affondare il colpo, ma la questione è complessa. Non è una trattativa che dipende soltanto dal club o dal giocatore, il vero nodo è rappresentato da Santiago Gimenez. La permanenza del messicano non è più così scontata. Le voci di mercato lo vedono potenzialmente in uscita e questo cambia lo scenario. Se Gimenez dovesse partire, il Milan avrebbe un vuoto da colmare e il nome di Vlahovic tornerebbe in cima alle priorità. Nonostante l’imminente arrivo di Victor Boniface, la dirigenza non esclude un altro grande innesto offensivo.

Il punto attuale

Il reparto avanzato è al centro delle strategie e l’obiettivo è garantire alternative di livello assoluto. Vlahovic rappresenta un profilo che non ha bisogno di presentazioni. Esperienza in Serie A, capacità realizzative già dimostrate, fisicità e margini di crescita ancora importanti. È un attaccante che potrebbe cambiare volto al Milan. Tutto dipenderà dalle incastri di mercato. La Juventus osserva, consapevole che un’eventuale uscita del serbo non può essere gestita senza una contropartita economica all’altezza. Il Milan resta in attesa, pronto a muoversi se lo scenario lo consentirà. La sensazione è che il capitolo non sia chiuso e che i prossimi giorni possano riservare sorprese.