It’s matchday, stasera la gara tra Milan e Juve che si affronteranno a San Siro alle 20.45. Quello di stasera sarà uno degli ultimi big match del campionato e, a cinque giornate dalla fine, sarà pesante anche a livello di classifica. Si affrontano infatti terza e quarta a distanza di soli tre punti, entrambe in lotta per blindare un posto in Champions League.

Con le inseguitrici Como e Roma che spingono, entrambe le squadre vorranno cercare di non lasciare punti per strada. In ottica Milan anche un pari sarebbe un buon risultato, perché manterrebbe ancora una buona distanza di sicurezza con Como e Roma e allo stesso tempo lascerebbe il +3 sulla Juve senza intaccare gli scontri diretti che resterebbero pari.

A livello di formazione, ci aspettavamo diverse conferme rispetto alla scorsa gara e infatti sarà così per nove undicesimi. Allegri si affiderà nuovamente all’ossatura titolare, gli unici cambi rispetto a Verona dovrebbero essere sulle fasce. Riprenderà infatti il suo posto dall’inizio Saelemaekers, ma questo era abbastanza annunciato.

Possibile chance per Estupinan dal 1’

La sorpresa è invece la possibile nuova chance dall’inizio peral posto di. Un po’ inaspettato, perché il terzino ecuadoriano non viene impiegato nemmeno un minuto dalla sua disastrosa gara giocata contro la. L’ecuadoriano era stato l’eroe che aveva deciso la vittoria nel derby di Milano dell’8 marzo. Di conseguenza era arrivata la conferma dall’inizio nella sfida contro lala settimana dopo, prestazione negativa che ha fatto sì checontinuasse a puntare sucome fatto per gran parte della stagione.

Dopo quattro partite di fila in panchina quindi sembra essere pronta per lui una nuova chance, ancora in un big match dopo il derby: magari gli porterà bene. Sta di fatto che si tratta di una chance fondamentale per il proseguo della sua avventura al Milan, nella quale si gioca anche l’eventuale conferma per la prossima stagione.

La probabile formazione rossonera

Riassumendo il possibile undici iniziale rossonero, completiamo anche il resto della formazione:in porta, difesa a tre con. Centrocampo a cinque con sulle fasceeddavanti alla difesa, mezzali. In attacco conferme per

Citiamo anche i ballottaggi: nonostante la novità del giorno Estupinan, il duello con Bartesaghi resta aperto e fino all’annuncio ufficiale non possiamo avere la certezza assoluta. L’altro ballottaggio è quello tra Fofana e Loftus-Cheek, col francese che resta in leggero vantaggio.