Stasera a San Siro c'è Milan-Juve: il possibile undici titolare rossonero e i ballottaggi in vista del big match. Chance per Estupinan dal 1'
It’s matchday, stasera la gara tra Milan e Juve che si affronteranno a San Siro alle 20.45. Quello di stasera sarà uno degli ultimi big match del campionato e, a cinque giornate dalla fine, sarà pesante anche a livello di classifica. Si affrontano infatti terza e quarta a distanza di soli tre punti, entrambe in lotta per blindare un posto in Champions League.
Con le inseguitrici Como e Roma che spingono, entrambe le squadre vorranno cercare di non lasciare punti per strada. In ottica Milan anche un pari sarebbe un buon risultato, perché manterrebbe ancora una buona distanza di sicurezza con Como e Roma e allo stesso tempo lascerebbe il +3 sulla Juve senza intaccare gli scontri diretti che resterebbero pari.
A livello di formazione, ci aspettavamo diverse conferme rispetto alla scorsa gara e infatti sarà così per nove undicesimi. Allegri si affiderà nuovamente all’ossatura titolare, gli unici cambi rispetto a Verona dovrebbero essere sulle fasce. Riprenderà infatti il suo posto dall’inizio Saelemaekers, ma questo era abbastanza annunciato.
Possibile chance per Estupinan dal 1’La sorpresa è invece la possibile nuova chance dall’inizio per Estupinan al posto di Bartesaghi. Un po’ inaspettato, perché il terzino ecuadoriano non viene impiegato nemmeno un minuto dalla sua disastrosa gara giocata contro la Lazio. L’ecuadoriano era stato l’eroe che aveva deciso la vittoria nel derby di Milano dell’8 marzo. Di conseguenza era arrivata la conferma dall’inizio nella sfida contro la Lazio la settimana dopo, prestazione negativa che ha fatto sì che Allegri continuasse a puntare su Bartesaghi come fatto per gran parte della stagione.
Dopo quattro partite di fila in panchina quindi sembra essere pronta per lui una nuova chance, ancora in un big match dopo il derby: magari gli porterà bene. Sta di fatto che si tratta di una chance fondamentale per il proseguo della sua avventura al Milan, nella quale si gioca anche l’eventuale conferma per la prossima stagione.
La probabile formazione rossoneraRiassumendo il possibile undici iniziale rossonero, completiamo anche il resto della formazione: Maignan in porta, difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Centrocampo a cinque con sulle fasce Saelemaekers ed Estupinan, Modric davanti alla difesa, mezzali Rabiot e Fofana. In attacco conferme per Pulisic e Leao.
Citiamo anche i ballottaggi: nonostante la novità del giorno Estupinan, il duello con Bartesaghi resta aperto e fino all’annuncio ufficiale non possiamo avere la certezza assoluta. L’altro ballottaggio è quello tra Fofana e Loftus-Cheek, col francese che resta in leggero vantaggio.
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