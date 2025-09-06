Milan News | E’ tutto vero: “Può tornare dopo 7 anni!”

Dopo le voci emerse durante il corso del calciomercato estivo, adesso arrivano conferme su un possibile clamoroso ritorno al Milan

In estate, tra cambi al vertice e calciomercato, è andata in scena una profonda rivoluzione in casa Milan. E’ stato scelto un nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e la panchina è stata affidata al grande ex Massimiliano Allegri. Sul mercato, poi, è arrivato il grosso del ribaltone che ha cambiato fisionomia alla rosa rossonera.

Via tantissimi giocatori, tra cui anche nomi decisamente pesanti, e dentro volti nuovi, tra big di livello internazionale e anche diverse scommesse di prospettiva. Al netto dei giudizi personali e della piazza, sarà il campo – come al solito – a dire se questo stravolgimento generale avrà portato il Milan a un livello superiore. Occhio però perché, stando alle ultime news, la rivoluzione rossonera non sarebbe ancora finita. Anzi.

Non solo calciomercato, possibile grande ritorno al Milan: i dettagli

Adriano Galliani potrebbe presto riabbracciare il Milan, a poco più di sette anni di distanza dal suo addio. Non si tratterebbe di un ritorno da amministratore delegato, ma di una nuova avventura nelle vesti di consulente per RedBird, al fianco di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic.

Il dirigente brianzolo, simbolo di un’epoca d’oro rossonera, ha già avuto un primo incontro con Giorgio Furlani e con i vertici del club, durante il quale sarebbe arrivata anche una stretta di mano in attesa di sviluppi concreti. Tutto però dipende da un passaggio chiave.

Parliamo della vendita del Monza. Come riportato anche da MilanNews, il ritorno di Galliani in rossonero diventerà realtà soltanto nel momento in cui sarà perfezionato il closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures per la cessione della società brianzola. Una volta archiviata quella pratica, il dirigente potrà chiudere definitivamente il cerchio: da biancorosso a nuovo consigliere rossonero. Il ritorno al Milan si avvicina per Galliani.