Milan News – Pedullà sgancia il siluro su Tare: “Io posso dirvi che…”

Sono giorni caldissimi in casa Milan, con una maxi rivoluzione in vista sia sul fronte del calciomercato che del progetto tecnico generale. Una rivoluzione che partirà dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Al momento è sfida aperta tra l'ex Lazio Igli Tare - attualmente in pole position - e l'ex Juventus Fabio Paratici. Nei prossimi giorni arriverà la scelta definitiva da parte dei vertici del Milan. E salvo colpi di scena, la decisione ricadrà appunto proprio su Tare. Poi a cascata arriveranno tutte le altre mosse per iniziare a programmare il futuro, dalla scelta del nuovo allenatore per il post Conceicao al mercato estivo. Ma la priorità ora è il nuovo ds del Milan, tema del quale in queste ultime ore ha parlato anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà: ecco quanto rivelato dal giornalista in merito <<<