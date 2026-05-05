Dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra da mister Massimiliano Allegri, riprenderanno oggi gli allenamenti dei rossoneri in vista del prossimo impegno di campionato, in programma domenica sera contro l’Atalanta. Quella corrente sarà una settimana non facile per il Milan: dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo non si respira sicuramente una bella aria sulla sponda rossonera. Tante le critiche che allenatore e giocatori stanno ricevendo, a questo si aggiunge il fatto che la corsa Champions si sia complicata e la qualificazione non è più scontata, soprattutto se le prestazioni sul campo continuano a essere quelle viste ultimamente. In più mettiamo anche la vittoria dello scudetto da parte dei cugini dell’Inter con tre giornate di anticipo, che di sicuro molto piacere non fa.

La vittoria della Roma di ieri sera, 4-0 sulla Fiorentina, mette ancora più pressione ai rossoneri che sono ora soltanto a +3 dai giallorossi quinti. Lo scontro diretto a favore può lasciare ancora un minimo margine di tranquillità, ma se la Roma dovesse vincerle tutte, di fatto servirebbero 6 punti per poter andare in Champions, quindi almeno due vittorie.

La prossima gara con l’Atalanta sarà molto ostica: si tratta di un avversario con qualità sia individuali che di squadra e che richiederà uno dei migliori Milan stagionali per essere superato. Le sfide successive contro Genoa e Cagliari, da una parte, lasciano ben sperare: due avversarie già salve e che non hanno molto da chiedere al campionato, ma che se non affrontate nel modo giusto possono diventare altre brutte figure per i rossoneri, come quelle viste con Udinese e Sassuolo.

Il possibile rientro di Modric

Per l’ultima in casa, la sfida col, potrebbe rientrare in anticipo anche. Il croato è atteso oggi a Milanello: tornerà dopo l’operazione allo zigomo e svolgerà un lavoro personalizzato., visto anche il momento complicato della squadra, vuole fare di tutto per dare una mano ai compagni e c’è anche la possibilità che, per la sfida contro ilall’ultima giornata, in caso di bisogno, possa scendere in campo con una mascherina protettiva e stringere i denti.

Il Milan si augura che non ci sia bisogno e di ottenere i sei punti prima del match con il Cagliari. Tuttavia, se lo scenario Champions dovesse restare ancora aperto, potrebbe davvero decidersi tutto all’ultima giornata, e Modric in questo caso darebbe l’ennesima grande dimostrazione del campione che è.